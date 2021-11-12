Путин считает, что торговой политике следует активнее бороться с глобальным потеплением

В ходе выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) президент России Владимир Путин заявил, что торговой политике следует активнее бороться с глобальным потеплением. При этом следует адаптироваться к экологическим требованиям, соблюдая установленные договоренности.

«В целом полагаем, что торговая политика могла бы активнее способствовать борьбе с глобальным потеплением, поощрять внедрение передовых технологий, сокращающих выбросы парниковых газов. Процессы адаптации к новым более жестким экологическим требованиям и переход на чистые источники энергии должны учитывать весь комплекс вопросов экономического и социального развития, осуществляться строго на основе договоренностей», - сказал президент.

Также в ходе выступления Путин отметил, что АТЭС следует более плотно координироваться с другими региональными форумами, которые отрабатывают схожую повестку - Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

Также в ходе саммита Путин заявил, что не исключает появления более опасных штаммов коронавирусной инфекции. Он же подчеркнул, что на данный момент всему мировому сообществу стоит продолжать прикладывать максимальные усилия по борьбе с инфекцией.