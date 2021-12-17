Опубликованы кадры задержания сторонника «М.К.У.»*, готовившего покушение на журналиста

Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания россиянина, который подозревается в причастности к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки «М.К.У.»* насильственной акции. Как ранее стало известно, планировалось покушение на местного журналиста.

По данным ФСБ, у задержанного были изъяты компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению, а также пропагандистские материалы экстремистского характера.

По результатам необходимых проверок правоохранителями будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

* «М.К.У.» - радикальная группировка, запрещенная на территории РФ.