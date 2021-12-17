Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры задержания сторонника «М.К.У.»*, готовившего покушение на журналиста

Анна Назайкина
15:59 17.12.2021
У мужчины были изъяты компоненты самодельных бомб, средства связи и пропагандистские материалы.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Читайте нас на:

Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания россиянина, который подозревается в причастности к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки «М.К.У.»* насильственной акции. Как ранее стало известно, планировалось покушение на местного журналиста.

По данным ФСБ, у задержанного были изъяты компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению, а также пропагандистские материалы экстремистского характера.

По результатам необходимых проверок правоохранителями будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

* «М.К.У.» - радикальная группировка, запрещенная на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:59 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания сторонника «М.К.У.»*, готовившего покушение на журналиста
12:52 В стране и мире
Видео
НАК опубликовал видео задержания сторонника ИГ* в Москве
12:26 В стране и мире
Раненный ножом в живот стоматолог умер в московской больнице
15:06 В стране и мире
Видео
Путин предложил «Спутник Лайт» другим странам в качестве бустерной вакцины
09:43 В стране и мире
Видео
Столкновение самолета с машиной для противообледенительной обработки в Шереметьево попало на видео
Популярное
Россиянам пообещали выплатить зарплату, пенсии и пособия до Нового года
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
Видео
«Почему-то лизнула»: реставратор Эрмитажа рассказала об уникальной находке в княжеском платье
Названа распространенная ошибка при варке яиц
Врач назвала очищающий кишечник продукт
Диетолог рассказала об опасности селедки под шубой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.