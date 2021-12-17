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Под Ростовом задержан сторонник «М.К.У.»*, готовивший покушение на журналиста

Роман Захаров
12:27 17.12.2021
Дома у задержанного были изъяты компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению, а также пропагандистские материалы экстремистского характера.
Под Ростовом задержан сторонник «М.К.У.»*, готовивший покушение на журналиста
© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости
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Федеральная служба безопасности РФ задержала в Ростовской области сторонника неонацистской радикальной группировки «М.К.У.»*, который планировал покушение на местного журналиста. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ в Ростовской области задержан гражданин России 1979 года рождения, причастный к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки "М.К.У."* гражданина Украины Егора Краснова, насильственной акции в отношении представителя российских СМИ, специализирующегося на подготовке журналистских материалов по украинской проблематике», - следует из распространенного спецслужбой релиза.

По данным ФСБ, дома у задержанного были изъяты компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению, а также пропагандистские материалы экстремистского характера. По результатам необходимых проверок правоохранители примут процессуальное решение о том, по какой статье возбуждать уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ задержали в 37 российских регионах 106 сторонников группировки «М.К.У.»*. Вскоре спецслужба показала кадры задержания некоторых радикалов.

* «М.К.У.» - радикальная группировка, запрещенная на территории РФ.

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