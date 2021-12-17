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На страже национальных интересов: в России отмечают День Ракетных войск стратегического назначения

01:00 17.12.2021
Сегодня РВСН - это род войск Вооруженных Сил России, являющийся важнейшим компонентом стратегических ядерных сил РФ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В пятницу, 17 декабря, Ракетные войска стратегического назначения отмечают 62-ю годовщину со дня образования. В 1959 году в этот день вышло Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.

На сегодняшний день РВСН - это род войск Вооруженных Сил России, являющийся важнейшим компонентом стратегических ядерных сил (СЯС) РФ. Они являются войсками постоянной готовности, несущими боевое дежурство в готовности к выполнению боевых задач по приказу президента России.

В состав Ракетных войск стратегического назначения входят командование и штаб РВСН, три ракетных объединения, 12 ракетных соединений (от Тверской до Иркутской областей), арсеналы, 4-й Государственный центральный межвидовой полигон в Астраханской области и 10-й испытательный полигон Сары-Шаган в Республике Казахстан. Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил находится около шести тысяч человек.

В настоящее время на вооружении Ракетных войск стратегического назначения находятся ракетные комплексы стационарного шахтного базирования: «Авангард», «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

За последние годы поставка пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» с межконтинентальными баллистическими ракетами позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования.

Выполнение запланированных на 2021 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения до 83% и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов, ученых, конструкторов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

В поздравлении генерал армии подчеркнул, что РВСН всегда были и остаются гарантом национальной безопасности и защиты интересов отечества.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Михаил Долгих

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