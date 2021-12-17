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Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Ракетных войск стратегического назначения

Анна Касаткина
00:00 17.12.2021
День РВСН отмечается в России ежегодно 17 декабря.
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Ракетных войск стратегического назначения
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов, ученых, конструкторов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

В поздравлении генерал армии подчеркнул, что РВСН всегда были и остаются гарантом национальной безопасности и защиты интересов отечества.

«Сегодня личный состав войск успешно осваивает новое стратегическое оружие, совершенствует свои навыки и умения, добросовестно несет боевое дежурство и готов к немедленному выполнению поставленных задач», - сказал Шойгу.

Он также высоко оценил достижения российских научных и производственных коллективов предприятий ОПК, которые активно работают над перспективными проектами, создают современные образцы стратегического ракетного вооружения, не имеющие аналогов в мире.

«Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов на благо России!», - заключил министр обороны.

День Ракетных войск стратегического назначения отмечается ежегодно 17 декабря. В этот день в 1959 году вышло Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.

Материал подготовили: Анна Касаткина, Николай Баранов.

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