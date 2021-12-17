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Момент падения москвича, истекшего кровью в автобусе, попал на видео

Анна Назайкина
14:51 17.12.2021
Ранее сотрудники полиции не нашли в салоне ТС предметов, которые могли бы травмировать мужчину.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В распоряжении «Звезды» оказались кадры из автобуса, в котором от потери крови погиб мужчина. Судя по записи, житель Москвы начал истекать кровью сразу же после того, как прошел по ступенькам в салон. Когда мужчина заметил это, он взял телефон и начал кому-то звонить.

Напомним, что трагедия произошла 14 декабря около шести вечера в районе дома 3 по улице Декабристов в Москве. Как утверждалось, при входе в автобус мужчина ударился ногой о порог. Увидевшие лужу крови на полу пассажиры незамедлительно вызвали скорую помощь и попытались спасти мужчину, но он скончался до приезда врачебной бригады.

После предварительного осмотра транспортного средства сотрудники полиции не нашли предметов, которые могли бы травмировать мужчину.

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