Пассажир московского автобуса умер от потери крови

Пассажир московского автобуса насмерть истек кровью. Как сообщили очевидцы, мужчина ударился голенью о ступеньку, когда заходил в салон.

Инцидент произошел на улице Декабристов еще в минувший вторник, но известно об этом стало только сейчас. По одной из версий, погибший повредил артерию. По другой - пассажир сел в автобус уже с поврежденной ногой.

Увидевшие лужу крови на полу пассажиры незамедлительно вызвали скорую помощь и попытались спасти мужчину, сообщает «360», но он скончался до приезда врачебной бригады. По данному факту проводится проверка.