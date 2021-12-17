Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Nord Stream 2 заявили о начале заполнения газом второй нитки «Северного потока - 2»

Ян Брацкий
14:33 17.12.2021
Ранее по второй нитке трубопровода были успешно завершены все необходимые пусконаладочные работы для контроля целостности труб.
В Nord Stream 2 заявили о начале заполнения газом второй нитки «Северного потока - 2»
© Фото: Газпром
Читайте нас на:

Стартовала процедура по заполнению топливом второй нитки газопровода «Северный поток - 2». Об этом говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2.

«Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», - приводит ТАСС сообщение оператора проекта.

Тем не менее конкретных сроков по введению трубопровода «Северный поток - 2» в эксплуатацию в настоящий момент нет. Компания ведет диалог с регулятором, процесс сертификации продолжается, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля назвал это «вопросом исключительно регулятора». По словам Пескова, Москва на данный момент не определяет для себя сроков.

«Северный поток - 2» - проект магистрального газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Проектная мощность двух нитей составляет 55 миллиардов кубометров топлива в год.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:06 В стране и мире
Путин предложил «Спутник Лайт» другим странам в качестве бустерной вакцины
12:52 В стране и мире
Видео
НАК опубликовал видео задержания сторонника ИГ* в Москве
12:26 В стране и мире
Раненный ножом в живот стоматолог умер в московской больнице
09:43 В стране и мире
Видео
Столкновение самолета с машиной для противообледенительной обработки в Шереметьево попало на видео
07:45 В стране и мире
Центральную Россию накроет «панцирем» гололедицы
Популярное
Россиянам пообещали выплатить зарплату, пенсии и пособия до Нового года
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
Видео
«Почему-то лизнула»: реставратор Эрмитажа рассказала об уникальной находке в княжеском платье
Названа распространенная ошибка при варке яиц
Врач назвала очищающий кишечник продукт
Диетолог рассказала об опасности селедки под шубой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.