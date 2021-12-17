В Nord Stream 2 заявили о начале заполнения газом второй нитки «Северного потока - 2»

Стартовала процедура по заполнению топливом второй нитки газопровода «Северный поток - 2». Об этом говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2.

«Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», - приводит ТАСС сообщение оператора проекта.

Тем не менее конкретных сроков по введению трубопровода «Северный поток - 2» в эксплуатацию в настоящий момент нет. Компания ведет диалог с регулятором, процесс сертификации продолжается, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля назвал это «вопросом исключительно регулятора». По словам Пескова, Москва на данный момент не определяет для себя сроков.

«Северный поток - 2» - проект магистрального газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Проектная мощность двух нитей составляет 55 миллиардов кубометров топлива в год.