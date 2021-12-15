Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин сообщил Си Цзиньпину, что обсудил с Байденом угрозу расширения НАТО на восток

Анна Назайкина
14:10 15.12.2021
Переговоры с китайским лидером прошли по линии видеосвязи и продолжались в течение полутора часов.
Путин сообщил Си Цзиньпину, что обсудил с Байденом угрозу расширения НАТО на восток
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли в позитивной атмосфере, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, это была беседа двух друзей.

«Удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня. Главное, что так представляется, разговор был очень позитивный, это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств», - заявил он.

Кроме того, добавил Ушаков, Путин проинформировал Си Цзиньпина о разговоре с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и назвал беседу содержательной.

«Наш президент сказал, что он изложил Байдену ситуацию, связанную с нарастающими угрозами российским национальным интересам со стороны и США, и со стороны блока НАТО, которые последовательно подвигают свою военную инфраструктуру вплотную к российским границам», - добавил Ушаков.

Владимир Путин, отметил помощник президента, подчеркнул важность оперативного старта серьезных переговоров и с Соединенными Штатами, и с Североатлантическим альянсом.

«Наш президент подчеркнул необходимость безотлагательного запуска серьезных переговоров и с США, и с НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности нашей страны, которые бы исключали дальнейшее продвижение альянса на восток и размещения угрожающих России систем оружия, в частности, на территории Украины и других сопредельных государствах», - сказал помощник российского лидера.

Ранее Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином назвал отношения РФ и КНР настоящим образцом в XXI веке. Он также отметил, что, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, два государства продолжают поддерживать тесные контакты. Китайский лидер в свою очередь выразил Владимиру Путину благодарность за противостояние попыткам «вбить клин» между двумя странами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:26 В стране и мире
Видео
Катавшегося по ТЦ на автомобиле блогера уличили в обмане
14:10 В стране и мире
Путин сообщил Си Цзиньпину, что обсудил с Байденом угрозу расширения НАТО на восток
13:18 В стране и мире
Госдума приняла закон об использовании водительских прав для идентификации личности
10:46 В стране и мире
Роспотребнадзор оценил риск проникновения неизвестной болезни из Южного Судана в РФ
10:37 В стране и мире
Видео
Подозреваемая в хищении почти 23 миллионов рублей кассир рассказала, куда дела деньги
Популярное
Мясников перечислил главные причины заложенности носа
Видео
Названы победители финала армейского КВН
Диетолог назвала лучший напиток для профилактики рака и диабета
Видео
Хлебникова впервые после госпитализации рассказала о своем состоянии
Видео
«Вы погорячились»: Путин пошутил про «популярную» у автомобилистов услугу
Нутрициолог доступный продукт с уникальным противовирусным действием
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.