Путин сообщил Си Цзиньпину, что обсудил с Байденом угрозу расширения НАТО на восток

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли в позитивной атмосфере, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, это была беседа двух друзей.

«Удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня. Главное, что так представляется, разговор был очень позитивный, это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств», - заявил он.

Кроме того, добавил Ушаков, Путин проинформировал Си Цзиньпина о разговоре с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и назвал беседу содержательной.

«Наш президент сказал, что он изложил Байдену ситуацию, связанную с нарастающими угрозами российским национальным интересам со стороны и США, и со стороны блока НАТО, которые последовательно подвигают свою военную инфраструктуру вплотную к российским границам», - добавил Ушаков.

Владимир Путин, отметил помощник президента, подчеркнул важность оперативного старта серьезных переговоров и с Соединенными Штатами, и с Североатлантическим альянсом.

«Наш президент подчеркнул необходимость безотлагательного запуска серьезных переговоров и с США, и с НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности нашей страны, которые бы исключали дальнейшее продвижение альянса на восток и размещения угрожающих России систем оружия, в частности, на территории Украины и других сопредельных государствах», - сказал помощник российского лидера.

Ранее Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином назвал отношения РФ и КНР настоящим образцом в XXI веке. Он также отметил, что, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, два государства продолжают поддерживать тесные контакты. Китайский лидер в свою очередь выразил Владимиру Путину благодарность за противостояние попыткам «вбить клин» между двумя странами.