Путин заявил о необходимости запуска переговоров с США и НАТО для выработки гарантий безопасности

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО для выработки гарантий безопасности для РФ. Такую точку зрения он выразил в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Путин отметил, что власти Украины в нарушение минских договоренностей все более явно делают ставку на силовые методы, в частности, используя в Донбассе тяжелое вооружение и ударные беспилотные аппараты.

«В этой связи Владимир Путин вновь подчеркнул необходимость безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности нашей страны, исключающих дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение угрожающих России систем оружия на территории Украины и других сопредельных государств», - сообщили в Кремле.

По словам российского президента, это полностью соответствует принципу неделимости безопасности, зафиксированному в Хельсинском заключительном акте 1975 года и Стамбульской хартии 1999 года.