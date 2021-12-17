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Операторы беспилотников отработали корректировку огня артиллерии в Дагестане

14:32 17.12.2021
Всего в полевых занятиях приняли участие около 150 военнослужащих подразделений БПЛА Каспийской флотилии, задействовано более 20 единиц специальной и военной техники.
Операторы беспилотников отработали корректировку огня артиллерии в Дагестане
© Фото: Минобороны РФ
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Расчеты беспилотных летательных аппаратов Каспийской флотилии (КФл) приступили к отработке учебно-боевых задач в рамках подготовки к конкурсу «Соколиная охота - 2022» на полигоне Аданак в Дагестане, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Военнослужащие выполняют нормативы по развертыванию комплексов и запуску БПЛА, отрабатывают поиск объектов в установленном квадрате местности, а затем передают координаты цели на пункт управления.

Также расчеты БПЛА отрабатывают взаимодействие с артиллерийскими подразделениями в целях корректировки огня. Специалисты должны определить отклонение снарядов от цели и выдать поправки на командно-наблюдательные пункты батарей и дивизионов.

Помимо этого, операторы соревнуются в точности посадки беспилотников. Аппарат необходимо посадить в строго обозначенных границах заданного района так, чтобы его габариты не выходили за пределы посадочной площадки.

Кроме того, военнослужащие выполняют нормативы по огневой, физической и топографической подготовке. Сообщается, что в тренировке задействованы расчеты БПЛА «Орлан-10» и «Элерон-3».

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Это один из основных БПЛА ВС РФ.

В составе комплекса - рабочие места операторов, оборудование радиоканалов управления и передачи данных, оборудование для технического обслуживания и обеспечения старта БПЛА, бензогенератор 1 кВт для обеспечения автономной работы.

Взлетная масса - 14 кг, масса полезной нагрузки - около 5 кг. БПЛА может действовать на удалении до 120 км от наземной станции управления (до 600 км в автономном режиме). Максимальная высота полета - более 5 км. Диапазон рабочих температур у поверхности земли от -30 до +40 градусов.

Материал подготовила Алиса Кононенко

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