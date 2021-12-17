В России продлили дачную амнистию до марта 2031 года

Государственная дума России на пленарном заседании сегодня, 17 декабря, приняла в третьем чтении закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

В соответствии с документом до марта 2031 года россиянин, который постоянно проживает без права собственности в возведенном до 14 мая 1998 года жилом доме, находящемся в границах населенного пункта, сможет получить предоставление в собственность бесплатно этого участка земли, на котором располагается дом.

Следует отметить, что речь идет об участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Поправки ко второму чтению уточняют, что под закон не будут подпадать особо охраняемые территории.

Накануне отмечалось, что данная инициатива даст возможность выстроить дополнительную защиту прав граждан, которые получили в наследство такое имущество, бывшие владельцы которого не успели воспользоваться дачной амнистией.

Ранее руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова рассказала о пользе дачной амнистии. Она отметила, что ранее сложилась ситуация, когда в массовом масштабе идут реестровые ошибки и люди не могут зарегистрировать землю - поставить на кадастровый учет в соответствии с законодательством, в результате чего не могут зарегистрировать также и строения.