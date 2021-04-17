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Эксперт рассказала о пользе «дачной амнистии»

Алена Миронова
11:28 17.04.2021
Руководитель общественной приемной Союза садоводов России раскрыла пользу закона о «дачной амнистии».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В конце 2020 года Государственная Дума приняла закон о продлении «дачной амнистии»‎ еще на пять лет. О его пользе и сроках действия «Звезде» рассказала руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

«Это "дачная амнистия" на регистрацию строений. И она продлена до 2026 года. Ну по объективным причинам.Мы, кстати, как Союз садоводов, лоббировали это решение. Мы даже 2024 год ставили, ну хорошо, что по 2026 продлили», - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день сложилась ситуация, когда в массовом масштабе идут реестровые ошибки, и люди не могут зарегистрировать землю - поставить на кадастровый учет в соответствии с законодательством, в результате чего не могут зарегистрировать также и строения.

«Поэтому, конечно, то, что есть упрощенный порядок регистрации строений - это очень важно. И то, что он продлен, для того, чтоб люди могли правильно оформить и землю, и заодно строения на ней - действительно очень важно. Под дачную амнистию попадает все, если мы говорим про строения - и жилые дома, и садовые дома, что касается садоводов, и жилые дома, что касается личного подсобного хозяйства. И ИЖС - на них это тоже все распространилось, расширилось», - заметила Бурякова.

Эксперт обратила внимание на то, что под «дачную амнистию»‎ попадает все, что начала строиться или построено до августа 2018 года. Оформление в таком случае идет путем заполнения декларации.

«Единственное новшество появилось - раньше, когда регистрировались садоводы, то там достаточно было одной декларации. Действительно, очень много было неточностей по декларации. Но сейчас, помимо декларации, нужен еще техплан. То есть, нужно обратиться или в БТИ, или к кадастровому инженеру, и сделать технический план этого дома, который вы хотите зарегистрировать. И уже с этими документами можно и через МФЦ все это сделать», - объяснила эксперт.

Говоря о сроках оформления, Бурякова заявила, что, если считать в среднем, то уложиться можно в одну неделю.

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