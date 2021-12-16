СМИ: в Германии исключили возможность завершить сертификацию «Северного потока - 2» в первой половине 2022 года

Решение по сертификации газопровода «Северный поток - 2» будет принято не раньше второй половины 2022 года. Процедура продолжится, когда Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получит необходимые документы, сообщает Reuters.

Речь идет о создании оператором «Северного потока - 2» отдельной компании, которая будет управлять немецким участком трубопровода.

«В первом полугодии (2022 года) решений не будет», - цитирует агентство главу BNA Йохена Хоманна.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что из-за бюрократических процедур Евросоюза решение о сертификации газопровода может быть принято не раньше мая 2022 года.