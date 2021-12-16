СМИ: в Германии исключили возможность завершить сертификацию «Северного потока - 2» в первой половине 2022 года
Регулятор в Германии заявил, что необходимые для окончания сертификации документы не предоставлены.
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Решение по сертификации газопровода «Северный поток - 2» будет принято не раньше второй половины 2022 года. Процедура продолжится, когда Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получит необходимые документы, сообщает Reuters.
Речь идет о создании оператором «Северного потока - 2» отдельной компании, которая будет управлять немецким участком трубопровода.
«В первом полугодии (2022 года) решений не будет», - цитирует агентство главу BNA Йохена Хоманна.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что из-за бюрократических процедур Евросоюза решение о сертификации газопровода может быть принято не раньше мая 2022 года.