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Путин обсудил с Макроном ситуацию с беженцами на белорусской границе

Анна Касаткина
17:38 14.12.2021
В ходе беседы российский лидер указал на нарушения Польшей и государствами Прибалтики международных обязательств по защите прав беженцев.
Путин обсудил с Макроном ситуацию с беженцами на белорусской границе
© Фото: Ulf Mauder, dpa, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном выразил свою точку зрения по ситуации с беженцами на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Российский лидер высказался в пользу обсуждения проблем в прямых контактах представителей членов ЕС с Минском.

В ходе беседы российский лидер указал на нарушения Польшей и государствами Прибалтики международных обязательств по защите прав беженцев. Путин также заявил, что необходимо урегулировать миграционный кризис в соответствии с нормами гуманитарного права.

«Выражена надежда, что проблема с мигрантами на границе в ближайшее время будет полностью снята с повестки дня», - сообщили в Кремле.

Ранее во время разговора с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой Путин подверг жесткой критике действия польских силовиков. Он заявил, что использование для разгона беженцев водой пестицидов и гербицидов не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами.

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