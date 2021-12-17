НАК опубликовал видео задержания сторонника ИГ* в Москве

Национальный антитеррористический комитет опубликовал кадры задержания в Москве сторонника запрещенной в России организации «Исламское государство»*.

«Сотрудниками ФСБ и МВД России при силовой поддержке Росгвардии пресечена деятельность сторонника международной террористической организации ИГ*, предпринимавшего попытки по вовлечению студентов "МИРЭА - Российского технологического университета" в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность», - говорится в сообщении УФСБ России по Москве и Московской области.

Ранее сообщалось о задержании молодого человека в общежитии Российского технологического университета. В учебном заведении он пытался завербовать других студентов в члены террористической организации.

По информации правоохранителей, злоумышленник призывал студентов с оружием в руках бороться за установление халифата в Ираке и Сирии. Как сообщается, было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или оправдании терроризма.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.