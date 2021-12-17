ФСБ задержала сторонника ИГ* в Москве

В Москве удалось задержать сторонника запрещенной в РФ организации «Исламское государство»* в общежитии Российского технологического университета. В учебном заведении студент предпринимал попытки завербовать других молодых людей в члены террористической организации. Об этом говорится в сообщении УФСБ.

«Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации "Исламское государство"*, предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность», - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, злоумышленник призывал студентов с оружием в руках бороться за установление халифата в Ираке и Сирии.

Как сообщается, было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или оправдании терроризма.

*ИГ, ИГИЛ - запрещенная на территории РФ террористическая организация























