Раненный ножом в живот стоматолог умер в московской больнице

Врач-стоматолог, на которого напал недовольный клиент с ножом в Москве, умер в больнице, куда он был экстренно госпитализирован после ЧП в частной клинике на северо-востоке столицы. Об этом сообщила Прокуратура Москвы.

«41-летний потерпевший скончался в больнице», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Трагедия произошла в минувший понедельник в частной клинике в Ясном проезде. Один из клиентов выразил недовольство в отношении оказанных ему услуг, после чего ранил сотрудника медицинского учреждения в живот. Нападавший 1961 года рождения задержан, его личность установлена.