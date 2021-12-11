Врач рассказал о «маскировке» коронавируса в зимнее время

Кандидат медицинских наук Борис Чурадзе рассказал, что выявить зимой симптомы COVID-19 гораздо сложнее. Дело в том, что вирус легко выдает себя за обычное респираторное заболевание, симптомы не обладают ярко выраженным отличием.

«COVID-19 может маскироваться под ОРВИ, может под грипп, а иногда даже под проявление любой другой вирусной инфекции, вроде энтеровирусной и ротавирусной», - приводит его слова радио Sputnik.

Специалист добавил, что однозначных и специфических для коронавируса симптомов нет. Среди наиболее часто проявляемых – это температура, кашель и нарушение дыхания.

«Если у человека симптомы ОРВИ, нужно сразу же определить: COVID-19 у него или нет. Есть два метода диагностики: ПЦР-диагностика и экспресс-тестирование на коронавирус. Надо эти методы применять при подозрении на коронавирусную инфекцию», - посоветовал врач.

Чурадзе дополнил, что одной из возможностей для своевременной помощи заболевшему человеку является обращение при первых признаках болезни к специалисту. Это позволит установить правильный диагноз и начать правильное лечение. Для снижения риска заболеваемости специалист советует пройти вакцинацию против COVID-19.

Ранее доктор Мясников призвал воспринимать коронавирус как рутинную инфекцию. Он также предложил массовую вакцинацию как альтернативу ограничениям.