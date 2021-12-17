В РВСН заявили, что комплекс «Авангард» почти неуязвим перед всеми системами ПРО

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал о неуязвимости комплекса «Авангард» перед существующими системами противоракетной обороны.

«Ведь такие боевые блоки обладают не только высокоскоростными характеристиками - скорость таких блоков превышает 20 Махов, но и маневренностью, что обеспечивает траекторию полета в обход зон действия ПВО и не позволяет спрогнозировать конечную цель блока. С учетом таких характеристик вероятность преодоления всех существующих и перспективных систем ПРО практически стопроцентная», - приводит его слова газета «Красная звезда».

В то же время Каракаев отметил, что США будут пытаться нивелировать возможности стратегических ядерных сил нашей страны. По его словам, системы ПРО других стран развиваются, ведется работа по созданию противоракет для поражения гиперзвуковых блоков.

Командующий РВСН также добавил, что в нашей стране ведутся разработки новых систем преодоления ПРО, в том числе и для ракетного комплекса с гиперзвуковыми боевыми блоками.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин на совещании в серии встреч оборонной тематики в Сочи заявил, что испытания на государственном уровне подтвердили уникальные характеристики российских лазерных установок «Пересвет», а также гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал».

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).

Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда российский лидер отметил, что крылатый блок движется к цели «как метеорит, огненный шар» и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Материал подготовил Андрей Аркадьев