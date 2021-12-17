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Юрист рассказал, в каких случаях полиция может получать информацию из мобильных телефонов граждан

Роман Захаров
11:15 17.12.2021
По словам юриста Василия Воробьева, на хранящуюся в мобильном телефоне любого гражданина информацию, согласно законодательству РФ, распространяется право на частную жизнь.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Суд в американском штате Нью-Мексико выдал правоохранителям ордер на изучение всей информации в смартфоне Алека Болдуина в рамках расследования дела о случайном убийстве, которое совершил актер во время съемок фильма «Ржавчина». Перед этим полицейские просили артиста дать им свой телефон для изучения, однако адвокат Болдуина заявил, что не передаст гаджет без судебного решения. О том, в каких случаях правоохранительные органы имеют право изучать информацию из телефона граждан, в беседе со «Звездой» рассказал юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.

В первую очередь он отметил, что не хорошо знаком с американским законодательством, добавив при этом, что по решению суда полиция в США однозначно может производить такие действия.

«В любом случае полиция имеет право на доступ к техническим средствам в случае, если это разрешит суд. То есть возбуждается уголовное дело по факту смерти, и уже здесь, так как отрабатываются все версии, может через суд затребовать разрешения на технические мероприятия с телефоном, то есть взять из него информацию», - объяснил эксперт.

Говоря о России, Воробьев сообщил, что на хранящуюся в мобильном телефоне любого гражданина информацию, согласно нашему законодательству, распространяется право на частную жизнь, а значит, любые данные из гаджета полицейские в РФ, как и в Соединенных Штатах, могут получить только по решению суда.

«У нас в России в рамках уголовного дела это делается протоколом выемки: изымается телефон и уже потом производится экспертиза. В ходе экспертизы добывается информация с этого телефона. То, что находится в телефоне, на это распространяется тайна переписки, право на частную жизнь, и только через суд человек может быть лишен этого права», - резюмировал юрист.

Голливудская звезда Алек Болдуин случайно выстрелил в сторону съемочной группы во время съемок кинокартины «Ржавчина». Инцидент произошел в октябре 2021 года. В результате случившегося погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуса получил ранение.

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