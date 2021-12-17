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Ущерб более полумиллиарда евро: как вулкан в Испании превратил живописный остров в пепельную дюну

Анна Назайкина
10:38 17.12.2021
За три месяца лава накрыла свыше 1,2 тысячи гектаров, разрушила более 1 600 строений.
Ущерб более полумиллиарда евро: как вулкан в Испании превратил живописный остров в пепельную дюну
© Фото: Amazing Aerial, KeystonePressAgency, Globallookpress
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Вулкан Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма приостановил длившуюся в течение трех месяцев видимую активность, в настоящий момент жители острова начали возвращаться в свои дома.

«Добрый день из очень спокойной долины Аридане, без каких-либо признаков извержения: ни лавы, ни пирокластов, ни видимых землетрясений, что отличная новость», - сообщал ранее в Twitter вулканолог испанского Национального географического института Рубен Лопес.

Впереди жителей Пальмы ждут длительные работы по ликвидации последствий стихии - они будут откапывать пережившие извержение здания из-под толстого слоя пепла. По данным местных СМИ, в результате природного катаклизма были полностью уничтожены банановые плантации. По оценкам экспертов, ущерб экономике составил минимум полмиллиарда евро.

Напомним, что извержение вулкана началось 19 сентября. За этот период лава накрыла собой более 1,2 тысячи гектаров, разрушила более 1 600 строений. От стихии пострадали десятки километров дороги, в общей сложности было эвакуировано более 7 000 человек.

Извергавшийся в течение нескольких месяцев вулкан превратил живописный остров Пальма в безжизненную пепельную дюну. Потоки лавы уничтожили жилые дома и посевы, в также лишили территорию возможности восстановиться в ближайшие столетия.

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