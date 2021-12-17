Турецкая лира обрушилась после решения Центробанка о снижении ставки

Турецкая лира продолжила стремительное падение и подешевела еще на 2,5%. Таким образом, национальная валюта преодолела отметку в 16 лир за один доллар после заявления Центробанка о снижении ставки.

Еще в январе турецкая валюта торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, однако за год потеряла более половины своей стоимости. Максимальный обвал курса был зафиксирован 23 ноября, когда лира рухнула сразу на 16%, пишет РИА Новости.

Тогда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с телеобращением к нации и пообещал дальнейшее сокращение ставки, так как это, по его мнению, помогает сдерживать инфляцию в стране.