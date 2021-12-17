Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Турецкая лира обрушилась после решения Центробанка о снижении ставки

Ян Брацкий
10:29 17.12.2021
Накануне турецкий Центробанк принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%.
Турецкая лира обрушилась после решения Центробанка о снижении ставки
© Фото: Abdurrahman Antakyali, KeystonePressAgency
Читайте нас на:

Турецкая лира продолжила стремительное падение и подешевела еще на 2,5%. Таким образом, национальная валюта преодолела отметку в 16 лир за один доллар после заявления Центробанка о снижении ставки. 

Еще в январе турецкая валюта торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, однако за год потеряла более половины своей стоимости. Максимальный обвал курса был зафиксирован 23 ноября, когда лира рухнула сразу на 16%, пишет РИА Новости.

Тогда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с телеобращением к нации и пообещал дальнейшее сокращение ставки, так как это, по его мнению, помогает сдерживать инфляцию в стране.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.