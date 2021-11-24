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В Турции проходят массовые акции протеста с требованием отставки президента Эрдогана

Валентина Пескова
Константин Исаев
13:09 24.11.2021
Причиной недовольств граждан страны стало резкое падение курса турецкой лиры, в связи с чем миллионы жителей лишились своих процентных накоплений.
В Турции проходят массовые акции протеста с требованием отставки президента Эрдогана
© Фото: ТРК "Звезда"
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Тысячи жителей в Турции вышли на улицы с требованиями отправить в отставку главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана и провести досрочные выборы в стране. Шествия в крупных турецких городах напоминают выступления футбольных фанатов, которых в одном только Стамбуле - как в половине всей футбольной Европы. Однако лозунги протестующих связаны совсем не со спортом.

Только за один день курс турецкой лиры обрушился на столько, что установил антирекорд за последние 20 лет. Если на вечер воскресенья за один американский доллар давали всего 11,37 лиры, то уже во вторник курс был - один к 13,21. То есть только за сутки стоимость национальной валюты понизилась сразу почти на 10%.

«Процентные ставки являются причиной, а инфляция - следствием. Я говорю тем, кто пытается переключить это на что-то другое - не тратьте зря время. Мы снимем это бедствие процентных ставок с спины людей», - пытается образумить граждан своей страны президент Эрдоган с экранов телевизоров.

Однако люди пока плохо понимают главу государства, так как миллионы граждан из-за явно грядущей инфляции лишаются своих накоплений. Кроме того, в стране начались перебои с поставками продуктов и товаров.

То, что в Турции далеко не так все спокойно, как хотелось бы показать правительству страны, для граждан не является никакой новостью и известно им давно. Политика Эрдогана и его вмешательство в целый ряд конфликтов: от Сирии и Ливии, до Нагорного Карабаха - совсем не по душе как некоторым Европейским странам, так заокеанским странам-участникам НАТО.

Кроме того, недавние слухи о смерти выступавшего против политики нынешнего президента главного идеологического противника Эрдогана в его стране - писателя и общественного и религиозного деятеля Мустафы Гюлена, также могли подхлестнуть протестные выступления. Он, в частности, обвинял правительство в коррупции и экономической неэффективности.

Лидеры основных турецких оппозиционных партий Кемаль Кырычдароглу и Мераль Ашкенер так же обвинили Эрдогана в некомпетентности, и призвали к проведению досрочных выборов, на фоне рекордного падения курса национальной валюты. Официальная Анкара пока отвергает перенос голосования, которое запланировано на июнь 2023 года.

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