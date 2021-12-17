Экипаж МКС с орбиты поздравил стратегических ракетчиков с Днем РВСН

Экипаж международной космической станции (МКС) в составе Антона Шкаплерова и Петра Дуброва с орбиты поздравил военнослужащих, ветеранов, ученых, конструкторов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

«С борта Международной космической станции примите поздравления с Днем Ракетных войск стратегического назначения, который в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается 17 декабря. РВСН всегда были и остаются надежным гарантом национальной безопасности и защиты интересов нашего Отечества», - отметили космонавты.

По словам членов экипажа МКС, на сегодняшний личный состав войск успешно осваивает новое стратегическое оружие, в том числе гиперзвуковое, а также совершенствует свои навыки и умения, добросовестно несет боевое дежурство.

«Высокой оценки заслуживают достижения российских научных и производственных коллективов предприятий оборонно-промышленного комплекса. Используя самые передовые технологии, они активно работают над перспективными проектами», - также подчеркнули Шкаплеров и Дубров.

День Ракетных войск стратегического назначения отмечается ежегодно 17 декабря. В этот день в 1959 году вышло Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов, ученых, конструкторов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем Ракетных войск стратегического назначения.

В своем поздравлении он подчеркнул, что подчеркнул, что РВСН всегда были и остаются гарантом национальной безопасности и защиты интересов отечества.

Глава Минобороны также высоко оценил достижения российских научных и производственных коллективов предприятий ОПК, которые активно работают над перспективными проектами, создают современные образцы стратегического ракетного вооружения.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина