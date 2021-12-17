Командующий РВСН рассказал о создании новых гиперзвуковых ракетных комплексов

В Российской Федерации уже разрабатываются новые гиперзвуковые комплексы, которые в будущем заменят планирующие блоки «Авангард». Об этом рассказал в передаче «Между тем» в эфире телеканала «Звезда» командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

Как отметил командующий, новые комплексы заменят «Авангард» тогда, когда США найдет «противоядие» против этого оружия. Каракаев подчеркнул, что РВСН получили новые боевые возможности после постановки на вооружение комплексов «Авангард», однако в Штатах работают как над собственным гиперзвуковым оружием, так и над нейтрализацией российского.

«Мы должны это понимать и идти дальше в гиперзвуковом оружии. К тому моменту, когда они найдут противоядие, у нас должно быть найдено другое решение в этом. И сегодня мы над этим работаем. Разработки есть, есть наработки. Я думаю, что и эта задача нам по плечу», - сказал командующий РВСН.

Сергей Каракаев также рассказал, что первый полк комплекса «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Ужурском ракетном соединении. На сегодняшний день ведутся работы по подготовке инфраструктуры в Ужурской ракетной дивизии Красноярского края.