Рев и пламя: кадры пуска «Циркона» в Белом море фрегатом «Адмирал Горшков»
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» в акватории Белого моря.
Запуск «Циркона» прошел в рамках завершения цикла испытания этих новых гиперзвуковых ракет. Морская мишенная позиция, которую успешно поразила запущенная с «Адмирала Горшкова» ракета, находилась на удалении более 400 километров.
Данные объективного контроля показали, что ее полет полностью соответствовал всем заданным параметрам. Все аспекты стрельбы признаны успешными.
Обеспечением стрельб и закрытием района занимались надводные корабли и морская авиация Северного флота. До этого испытательную стрельбу «Цирконом» по морской мишени проводили на фрегате «Адмирал Горшков» две недели назад.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов