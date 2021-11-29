Армия Рев и пламя: кадры пуска «Циркона» в Белом море фрегатом «Адмирал Горшков» Морская мишенная позиция, которую успешно поразила запущенная с «Адмирала Горшкова» ракета, находилась на удалении более 400 километров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» в акватории Белого моря. Запуск «Циркона» прошел в рамках завершения цикла испытания этих новых гиперзвуковых ракет. Морская мишенная позиция, которую успешно поразила запущенная с «Адмирала Горшкова» ракета, находилась на удалении более 400 километров. Данные объективного контроля показали, что ее полет полностью соответствовал всем заданным параметрам. Все аспекты стрельбы признаны успешными. Обеспечением стрельб и закрытием района занимались надводные корабли и морская авиация Северного флота. До этого испытательную стрельбу «Цирконом» по морской мишени проводили на фрегате «Адмирал Горшков» две недели назад. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика