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Рев и пламя: кадры пуска «Циркона» в Белом море фрегатом «Адмирал Горшков»

13:31 29.11.2021
Морская мишенная позиция, которую успешно поразила запущенная с «Адмирала Горшкова» ракета, находилась на удалении более 400 километров.  
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» в акватории Белого моря. 

Запуск «Циркона» прошел в рамках завершения цикла испытания этих новых гиперзвуковых ракет. Морская мишенная позиция, которую успешно поразила запущенная с «Адмирала Горшкова» ракета, находилась на удалении более 400 километров.  

Данные объективного контроля показали, что ее полет полностью соответствовал всем заданным параметрам. Все аспекты стрельбы признаны успешными. 

Обеспечением стрельб и закрытием района занимались надводные корабли и морская авиация Северного флота. До этого испытательную стрельбу «Цирконом» по морской мишени проводили на фрегате «Адмирал Горшков» две недели назад. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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