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Объем вложений РФ в госбумаги США в сентябре снизился до $3,9 млрд

Майя Мусиенко
07:32 17.11.2021
В августе этот показатель достигал $4,004 млрд.
Объем вложений РФ в госбумаги США в сентябре снизился до $3,9 млрд
© Фото: Laura Tancredi, Pexels
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В сентябре объем российских вложений в государственные ценные бумаги США сократился по сравнению с августом и составил $3,918 млрд. Об этом стало известно из документов американского Минфина, опубликованных во вторник.

В августе этот показатель достигал $4,004 млрд, а в июле – в $4,006 млрд. На долгосрочные облигации во вложениях РФ в сентябре приходились $204 млн, а на краткосрочные – $3,7 млрд.

Россия начала резкое сокращение вложений в американский госдолг весной 2018 года. В настоящий момент крупнейшим держателем госбумаг США является Япония, вложившая примерно $1,3 трлн. На втором месте с почти $1,05 трлн идет Китай.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал законопроект о повышении потолка госдолга на 480 млрд долларов, сообщает Белый Дом.

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