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Пентагон заявил об успешном испытании лазерной противолодочной пушки

Ян Брацкий
07:07 16.12.2021
Согласно опубликованным данным, военным удалось поразить некую статичную мишень.
© Видео: U.S.Military Notes, YouTube © Фото: U.S.Military Notes, YouTube
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Пентагон отчитался об успешных испытаниях нового вида оружия. Американские моряки выстрелили из лазерной противолодочной пушки. Тест проводили в водах Аденского залива. Установка находилась на борту военно-транспортного корабля Portland.

Согласно официальным данным, удалось поразить некую статичную мишень. Это далеко не первое испытание Соединенными Штатами боевого лазера. Предыдущие стрельбы прошли в мае, тогда удалось сбить беспилотник, сообщает Defence Blog.

В России подобные системы тоже имеются, причем не в качестве опытных установок, а на вооружении. В частности, с 2018-го года на дежурство поступают мобильные комплексы «Пересвет», которые также способны уничтожать летательные аппараты.

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