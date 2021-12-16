В стране и мире Пентагон заявил об успешном испытании лазерной противолодочной пушки Ян Брацкий Согласно опубликованным данным, военным удалось поразить некую статичную мишень. © Видео: U.S.Military Notes, YouTube © Фото: U.S.Military Notes, YouTube Читайте нас на: Пентагон отчитался об успешных испытаниях нового вида оружия. Американские моряки выстрелили из лазерной противолодочной пушки. Тест проводили в водах Аденского залива. Установка находилась на борту военно-транспортного корабля Portland. Согласно официальным данным, удалось поразить некую статичную мишень. Это далеко не первое испытание Соединенными Штатами боевого лазера. Предыдущие стрельбы прошли в мае, тогда удалось сбить беспилотник, сообщает Defence Blog. В России подобные системы тоже имеются, причем не в качестве опытных установок, а на вооружении. В частности, с 2018-го года на дежурство поступают мобильные комплексы «Пересвет», которые также способны уничтожать летательные аппараты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика