Александр Овечкин установил лучший результат в истории команды по системе «гол+пас»

Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин установил рекорд команды по набранным очкам в первых 20 матчах сезона. В игре регулярного чемпионата с Montreal Canadiens форвард сделал три результативные передачи.

Он набрал по системе «гол+пас» 33 балла и показал лучший результат в истории франшизы.

Итоговый счет матча Washington Capitals - Montreal Canadiens завершился победой столичной команды со счетом 6:3. Также в составе Washington Capitals по одной шайбе забросили российский форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.

Ранее Александр Овечкин обновил свою позицию в списке лучших бомбардиров NHL всех времен. Благодаря точному броску в ворота соперников во время матча с Seattle Kracken россиянин смог выйти на 28-е место и побить результат завершившего карьеру шведского хоккеиста Матса Сундина.