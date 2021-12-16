Названа распространенная ошибка при варке яиц

Яйца - один из самых популярных продуктов, наверное, во всем мире. Приготовить их довольно просто - варка или жарка яиц не требует специальных навыков и не занимает много времени. Однако мало кто знает, что при варке данного продукта, люди часто допускают ошибку, связанную с температурой воды.

Так, многие кладут яйца в уже кипящую воду, из-за чего они приобретают зеленоватый оттенок.

«Это сульфид железа, который может вызвать энтерит (воспалительное заболевание тонкой кишки - прим. ред.)», - говорится в статье The Sun.

Согласно материалу британского издания, яйца нужно класть в холодную воду, в которую предварительно добавляют немного соли, после чего варить их в течение восьми минут. После выключения огня яйца необходимо оставить в кастрюле еще на пять минут, а потом - опять положить в холодную воду.

Если продукт приготовлен правильно, то желток будет оранжево-желтого цвета. В этом случае яйца будут более полезными для употребления.

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова назвала самый полезный способ приготовления яиц.