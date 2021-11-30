Диетолог назвала самый полезный способ готовить яйца

Яйца – полезный диетический продукт, который содержит легкоусвояемый белок и полезные аминокислоты. Однако польза может отличаться в зависимости от способа приготовления, как рассказала врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik.

«Это самый лучший белок в рейтинге белков, он идеально легко усваивается и у него идеальный аминокислотный состав, даже лучше мяса. В желтке есть и лецитин, который влияет на зрение, и витамин А в идеальной форме», - рассказала эксперт.

Однако яйца по-разному усваиваются организмом в зависимости от метода готовки. Так, утверждает эксперт, лучше всего организм воспринимает омлет. На втором месте – яйцо пашот. Далее следует отварное, глазунья и сырое яйцо.

Диетолог отметила, что омлет является универсальным блюдом и лидером по степени усвояемости для организма. Она посоветовала готовить омлет из одного целого яйца и нескольких белков.

Ранее нутрициолог Ирина Степная заявила, что включение в ежедневный рацион двух яичных желтков благоприятно скажется на работе желудочно-кишечного тракта и избавит от авитаминоза. Кроме того, потребление этого продукта каждый день также укрепляет кости.