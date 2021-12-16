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На Украине задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови

Майя Мусиенко
05:36 16.12.2021
Прибор показал неожиданный даже для дорожных полицейских результат – 5,0 промилле.
На Украине задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови
© Фото: Поліція Чернівецької області, Facebook
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Полицейские в украинском городе Черновцы задержали водителя с аномально высокой долей алкоголя в крови. Сообщение опубликовано на официальном аккаунте полиции Черновицкой области в Facebook.

Правоохранители остановили водителя для проверки документов, в ходе мероприятия его также проверили на наличие алкоголя в крови. Прибор показал неожиданный даже для дорожных полицейских результат – 5,0 промилле.

«В ходе беседы инспекторы заметили, что у мужчины выявлены признаки сильного алкогольного опьянения и просто внушительный результат теста на опьянение — 5,0 промилле», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что концентрация выше 3,0 промилле считается алкогольным отравлением и критическим состоянием для организма. Показатель в 5,0 промилле медики считают смертельной дозой – такая концентрация зачастую приводит к летальному исходу.

Ранее кардиолог Филипп Копылов предупредил об опасности так называемого «синдрома праздничного сердца». Речь идет о разовом потреблении большой дозы алкоголя. Для человека, у которого есть гипертония, атеросклероз или другие проблемы с сердцем, разовые приемы больших доз алкоголя могут привести к опасным последствиям.

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