Диетолог объяснил, чем опасны свежие яблоки

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует избегать потребления яблок. Об этом рассказал врач-диетолог Ольга Кораблева.

По словам эксперта, потребление яблок стоит ограничить при наличии гастрита или язвы. Повышенная кислотность фрукта может вызвать раздражение слизистых.

«Яблоко натощак, как и любые кислые продукты, может вызвать вздутие живота, раздражение слизистых и обострение заболеваний из-за большого количества грубой клетчатки», - рассказал диетолог в беседе с РИА Новости.

Однако людям с проблемами ЖКТ можно употреблять печеные яблоки. Из-за воздействия температуры во фруктах разрушаются яблочные и лимонные кислоты, однако остается пектин. В отличие от кислот, он благотворно влияет на работу кишечника.

Ранее диетолог Татьяна Иванникова посоветовала идеальный продукт для перекуса при гастрите или язве желудка. По словам эксперта, таким продуктом является кисель – он снижает количество патогенной флоры кишечника, а содержащийся в нем крахмал помогает снизить уровень холестерина в крови.