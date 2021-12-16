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Финансист назвал самые опасные кредиты

Майя Мусиенко
04:52 16.12.2021
По словам эксперта, наибольшую опасность представляют потребительские кредиты и кредитные карты.
Финансист назвал самые опасные кредиты
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
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Чаще всего кредиты, которые выдаются легко, вызывают много проблем. Об этом рассказал инвестиционный стратег Александр Бахтин.

Специалист отметил, что решение взять кредит должно быть осознанным, а не эмоциональным. Он посоветовал держать в кошельке наличные средства, чтобы избежать необдуманных покупок.

«Из большого количества мелких необдуманных трат по итогу получается крупная сумма в месяц. А если средством платежа является кредитная карта, то человек может на эмоциях опустошить кредитный лимит и не найти денег его восполнить, когда закончится льготный период», — рассказал эксперт агентству «Прайм».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий Центробанку ограничивать число кредитов для граждан.

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