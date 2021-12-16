Финансист назвал самые опасные кредиты
По словам эксперта, наибольшую опасность представляют потребительские кредиты и кредитные карты.
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
Чаще всего кредиты, которые выдаются легко, вызывают много проблем. Об этом рассказал инвестиционный стратег Александр Бахтин.
Специалист отметил, что решение взять кредит должно быть осознанным, а не эмоциональным. Он посоветовал держать в кошельке наличные средства, чтобы избежать необдуманных покупок.
«Из большого количества мелких необдуманных трат по итогу получается крупная сумма в месяц. А если средством платежа является кредитная карта, то человек может на эмоциях опустошить кредитный лимит и не найти денег его восполнить, когда закончится льготный период», — рассказал эксперт агентству «Прайм».
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий Центробанку ограничивать число кредитов для граждан.