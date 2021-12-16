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Диетолог рассказала, как распознать вредные сухофрукты

Майя Мусиенко
03:33 16.12.2021
По словам специалиста, об опасности продукта может сигнализировать его внешний вид.
Диетолог рассказала, как распознать вредные сухофрукты
© Фото: pixabay
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К любым сухофруктам необходимо тщательно присматриваться, поскольку их внешний вид может подсказать покупателю, каким образом продукт был высушен и обработан. Об этом рассказала диетолог Светлана Панченко.

«Если он блестящий и очень мягкий, скорее всего, для обработки использовался жир или глицерин. Например, глянцевость финикам придает вымачивание в сахарном сиропе», — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Кроме того, по словам диетолога, большинство сухофруктов обрабатывают диоксидом серы для более длительного хранения и защиты от паразитов. Специалист посоветовала отдавать предпочтение продуктам без блеска, с цельной шкуркой и косточкой. Также следует выбирать орехи в скорлупе, заключила Панченко.

Ранее эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина рассказала, что селедку под шубой не рекомендуется употреблять людям, страдающим от проблем с печенью, почками и ЖКТ.

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