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Россию не упомянули в декларации саммита «Восточного партнерства»

Виктория Ивашечкина
04:18 16.12.2021
В опубликованном документе речь идет только о сотрудничестве, экономической интеграции, поддержке различных реформ.
Россию не упомянули в декларации саммита «Восточного партнерства»
© Фото: Christoph Soeder, Globallookpress
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Санкции против России или вопрос, касающийся «агрессия России» не упоминаются в декларации по итогам саммита «Восточного партнерства», который прошел в Брюсселе. Кроме того, на 24 страницах документа РФ вообще ни разу не упоминается. 

«Европейский союз остается привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно-признанных границах», - говорится в документе.

Следующий саммит «Восточного партнерства» был назначен на 2023 год, место его проведения пока не определено.

«Мы ожидаем следующий саммит в 2023 году, который станет первой вехой для оценки и анализа реализации нового поколения приоритетов и целей», - также сказано в декларации.

Кроме того, в декларации нет никаких упоминаний о возможности членства в Евросоюзе стран «Восточного партнерства». В опубликованном документе речь идет только о сотрудничестве, экономической интеграции, поддержке реформ и целях развития на будущее.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал Бориса Джонсона выработать договоренности, исключающие продвижение НАТО на восток. В понедельник, 13 декабря, президент России и премьер-министр Великобритании провели телефонные переговоры.

Российский лидер указал, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения и используют там запрещенные минскими соглашениями тяжелые вооружения и ударные беспилотники.

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