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Под плотным огнем «противника»: кадры учений в Пальмире с участием военных РФ

05:00 16.12.2021
Период боевой подготовки в сирийской армии проходит по методикам, применяемым на российских полигонах.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Бочки из-под солярки взлетают на воздух. Условный противник несет серьезные потери. От дыма горящих покрышек не видно неба. Учебный бой с атмосферой реального сражения.

Огонь из всех видов стрелкового оружия. Выстрел не самоцель, важно нажать на спусковой крючок правильно. Из удобного положения. В нужный момент.

Учения проходят под присмотром российских инструкторов. Российские офицеры корректируют стрельбу, указывают на недостатки. Дают ценные советы. Оружие в основном советское. Попадаются образцы выпущенные 70 лет назад. Но и они до сих пор работают безотказно.

Ахмад Шахада - обстрелянный боец. Три года назад в ходе боев в провинции Идлиб не раз поднимался в атаку. Однажды бежал за танком, в который попала ракета боевиков.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Некоторые сирийские военные на этих учениях получают опыт по другим воинским специальностям. Фактически становятся универсальными солдатами. Вместе с пехотой тренируются и саперы. Их задача - найти и обезвредить фугас.

Подобные взрывы здесь не редкость. У сирийских саперов очень много работы. Есть потери. Террористы минируют дороги и оставляют мины-ловушки в брошенных домах, маскируя их под различные предметы.

«Русские инструкторы снабдили нас современной аппаратурой. У нас есть прибор, который издалека выявляет бомбы на дистанционном управлении. Очень полезная вещь. С ней работать легко и безопасно», - рассказал командир группы разминирования Халиф Ибрагим.

Период боевой подготовки в Сирийской армии проходит по методикам, применяемым на российских полигонах. Между нашими инструкторами и их подопечными полное взаимопонимание.

Боевая учеба неспроста проходит недалеко от Пальмиры. Самый известный в мире античный город дважды переходил из рук в руки. И никто не гарантирует, что боевики вновь не попытаются пойти на штурм. Поэтому нынешние учения - это четкий сигнал всем, кто захочет нарушить мир в регионе.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ранее российские военные полицейские провели тренировки с сирийскими коллегами на специальной полосе препятствий в сирийской провинции Алеппо в непосредственной близости от Идлибской зоны деэскалации.

В ходе совместных учений военной полиции САР и России командиры следили за своими бойцами. Оценивали, как они ведут себя в учебной атаке, под плотным огнем противника.

Все боевые задачи на полосе были выполнены. Тренировать психологическую устойчивость в экстремальных условиях военные двух стран будут регулярно, это особенно актуально для фронтовых подразделений, находящихся в непосредственной близости от Идлибской зоны деэскалации.

Материал подготовили: Аркадий Украинский, Игорь Лапик, Виктория Ивашечкина

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