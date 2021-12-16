Под плотным огнем «противника»: кадры учений в Пальмире с участием военных РФ
Период боевой подготовки в сирийской армии проходит по методикам, применяемым на российских полигонах.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Бочки из-под солярки взлетают на воздух. Условный противник несет серьезные потери. От дыма горящих покрышек не видно неба. Учебный бой с атмосферой реального сражения.
Огонь из всех видов стрелкового оружия. Выстрел не самоцель, важно нажать на спусковой крючок правильно. Из удобного положения. В нужный момент.
Учения проходят под присмотром российских инструкторов. Российские офицеры корректируют стрельбу, указывают на недостатки. Дают ценные советы. Оружие в основном советское. Попадаются образцы выпущенные 70 лет назад. Но и они до сих пор работают безотказно.
Ахмад Шахада - обстрелянный боец. Три года назад в ходе боев в провинции Идлиб не раз поднимался в атаку. Однажды бежал за танком, в который попала ракета боевиков.
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