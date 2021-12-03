Армия Ситуация в Сирии Военные полицейские РФ и САР провели совместную тренировку вблизи Идлиба Совместная тренировка прошла успешно, все поставленные перед бойцами двух стран задачи были выполнены. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российские военные полицейские провели тренировки с сирийскими коллегами на специальной полосе препятствий в сирийской провинции Алеппо в непосредственной близости от Идлибской зоны деэскалации. На полосе препятствий должны были разлить красную краску и разбросать чучела, изображающие убитых - так обычно проверяют психологическую устойчивость солдат. Но на трассе, оборудованной в деревне Масеран все гораздо проще, ведь реальный противник совсем рядом, острых ощущений бойцам хватало и без бутафории. Отделение российской военной полиции высадилось из «Тигра» и заняло позиции. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В ходе совместных учений военной полиции САР и России командиры следили за своими бойцами. Оценивали, как они ведут себя в учебной атаке, под плотным огнем противника. Условные боевики угрожающе кричали и громко взрывали тротиловые шашки. Полосу окутывал черный дым от горящих покрышек. Атмосфера била по нервам - боестолкновение старались воссоздать с максимальной достоверностью. На полосе стрельба велась исключительно боевыми патронами и взрывчатка использовалась настоящая. Все это нужно для того, чтобы солдат не боялся на поле боя, преодолел психологический барьер. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Где-то ползком, где-то перебежками - совместные силы прошли полосу препятствий и заняли рубежи. Условные боевики притихли и окопались, после чего набегавшиеся под прицельном огнем полицейские подготовили к применению весь свой арсенал. Сирийская военная полиция впервые проходила подготовку вместе с российскими бойцами, как сводное подразделение. Впечатлениями поделился командир ВС САР: ребята у него хоть и «обстрелянные», но в компании россиян свои навыки еще не проверяли. «Мы чувствуем себя увереннее, когда рядом российские коллеги. Эти совместные тренировки помогают нам наладить взаимодействие, отработать слаженность в применении оружия, тактики и совместного выполнения задач на поле боя», - сказал командир батальона военной полиции ВС Сирии Халид Муххамад. В реальном сражении все может пойти своем не так, как на учениях и полицейские это хорошо понимают. Психологическая подготовка нужна, чтобы научить солдат самоконтролю, натренировать у них боевые рефлексы. «В первую очередь военнослужащий должен преодолеть свой внутренний страх, сохранить самообладание, чтобы до конца выполнить поставленную задачу», - сообщил представитель военной полиции российской группировки войск в Сирии Александр Иванов. Сирийские военнослужащие при поддержке россиян последовательно подавили огневые точки условного противника. Языковый барьер не стал помехой, ведь полицейские обходились специальными жестами. «Положиться на них можно. Как показывает практика данной полосы, они выполняют все в точности, как от них требуется, на каждом этапе», - поделился мнением о сирийских военнослужащих командир взвода военной полиции ВС РФ Владимир. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Все боевые задачи на полосе были выполнены. Теперь тренировать психологическую устойчивость в экстремальных условиях военные двух стран будут регулярно, это особенно актуально для фронтовых подразделений, находящихся в непосредственной близости от Идлибской зоны деэскалации. Материал подготовили: Игорь Лапик, Николай Баранов, Роман Захаров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика