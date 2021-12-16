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Генсек ООН назвал причину продолжения пандемии COVID-19

Майя Мусиенко
23:45 16.12.2021
По его словам, пандемия набирает обороты с каждым днем и совершенно не ослабевает.
Генсек ООН назвал причину продолжения пандемии COVID-19
© Фото: Brilla Vida, globallookpress
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Пандемию коронавируса невозможно победить только вакцинами, количество заражений по всему миру продолжает расти. Такое заявление 16 декабря в ходе пресс-конференции в видеоформате по итогам года сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«COVID-19 никуда не делся и никуда не уходит. Сейчас уже становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить. Да, они предотвращают госпитализацию и летальный исход для большинства привитых, замедляют распространение вируса. Тем не менее, заболеваемость почему-то не спадает», — отметил генсек.

Он отметил, распространение инфекции в мире продолжается из-за неравенства в распределении вакцин, а также нежелания людей делать прививки.

Ранее сообщалось, что количество официально подтвержденных случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавирусной инфекции в России выросло с 16 до 25.

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