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Путину предложили возродить трудовые артели

Виктория Ивашечкина
23:43 16.12.2021
На выставке Агентства стратегических инициатив президенту РФ рассказали, что вопрос подъема доходов россиян не решается линейными способами.
Путину предложили возродить трудовые артели
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что молодым людям необходимо дать возможность получать столько, сколько они заработали. По мнению президента РФ, когда сотрудники делятся частью своего дохода с коллективом, у них пропадает желание добиваться большего.

На выставке Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путину рассказали, что вопрос подъема доходов россиян не решается линейными способами. Президенту было предложено возродить трудовые артели. В том случае, когда человека учили бесплатно, и когда он становится опытным, он делился частью своих доходов. Владимиру Путину предложили трудовую артель, чтобы человек менял профессии при этом ничего не терял.

«Потому что человек добивается чего-то, начинает больше зарабатывать, а часть своего дохода должен отдавать в коллектив. На каком-то этапе это, может быть, неплохо, но потом нужно дать человеку получать столько, сколько он заработал», - ответил на предложение Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ключевая задача для правительства РФ на 2021 год оказалась выполненной. Глава государства сообщил, что данной целью стало восстановление рынка труда.

Путин также обозначил задачи на 2022 год, которые должны быть выполнены правительством и Банком России. По мнению президента, в России существует проблема роста инфляции, поэтому необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%.

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