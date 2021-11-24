Комплексы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» ПВО Сирии уничтожили 10 израильских ракет

Шесть истребителей ВВС Израиля выпустили из воздушного пространства Ливана 12 ракет по территории сирийской провинции Хомс. Силы сирийских ПВО с помощью комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» сбили десять ракет. В результате был нанесен незначительный материальный ущерб, один военнослужащий Сирии был ранен. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Также сообщается, что террористы произвели снайперский обстрел по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб, а также артиллерийский обстрел, произведенный террористами из района Мадждалайа - ранены двое сирийских военнослужащих.

В общей сложности в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. В провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия зафиксировано по два обстрела соответственно.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ

Материал подготовили: Алексей Курильченко и Николай Баранов