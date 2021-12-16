Путин поручил кабмину доложить о рисках применения искусственного интеллекта
До 1 февраля 2022 года правительство России должно доложить Владимиру Путину об организации общественных дискуссий о применении технологий искусственного интеллекта (ИИ) и рисках. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека организовать проведение регулярных общественных дискуссий и информирование общественности о преимуществах применения технологий искусственного интеллекта и рисках, связанных с их применением», - говорится в документе.
В середине ноября в ходе международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey Путин заявил о необходимости запуска в стране программы обучения отраслевых специалистов в сфере цифровизации.