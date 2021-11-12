Путин призвал запустить программы обучения специалистов в сфере ИИ
Путин призвал запустить программы обучения специалистов в сфере ИИ
© Фото: ТРК "Звезда"
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Путин призвал запустить программы обучения специалистов в сфере ИИ
Путин призвал запустить программы обучения специалистов в сфере ИИ
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
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