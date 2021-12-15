Сборная России по хоккею победила Канаду в первом матче домашнего этапа Евротура
Игра прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве. Россияне поразили ворота канадцев четыре раза.
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Канады в матче открытия Кубка Первого канала. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу российских хоккеистов.
Игра прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве. Россияне поразили ворота канадцев четыре раза. Шайбы забросили Егор Коршков на пятой минуте, Александр Елесин на 29-й минуте, Никита Нестеров на 40-й минуте и Вадим Шипачев – на 41-й.
Со стороны сборной Канады шайбы забросили Брэндон Гормли, Даниэль Одетт и Эрик О'Делл. Для команды Канады этот турнир является этапом подготовки к Олимпиаде на случай отказа игроков НХЛ поехать в Пекин.
Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ответил на вопрос об участии российских хоккеистов на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.