Эксперт рассказал, как помочь организму пережить холода

Разнообразное и качественное питание позволит легче переносить холода, а также поможет наладить физическое и эмоциональное состояние. Об этом рассказал психолог Дмитрий Синарев.

«Борьба организма с холодом – состояние довольно энергозатратное, так что зима не лучшее время для диеты. Калорийная, равно как и богатая витаминами пища нам сейчас необходима, как никогда – это естественный и нормальный процесс», – пояснил он в разговоре с агентством «Прайм».

Психолог также напомнил, что отличным способом поддержать организм в сезон холодов станет физическая активность, например пешие прогулки, катание на велосипеде, а также занятия в спортзале и фитнес. Кроме того, по словам Синарева, необходимо постоянно заряжать организм и не давать ему «засыпать».

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