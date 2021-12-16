В Министерстве обороны России вручили награды иностранным военным дипломатам

В Министерстве обороны России прошла церемония вручения ведомственных наград представителям аппаратов военных атташе при посольствах иностранных государств. Церемонию провел заместитель главы ведомства генерал-полковник Александр Фомин.

Заместитель министра обороны России отметил вклад присутствующих в развитие военного и военно-технического сотрудничества с РФ.

«За последнее время уровень взаимодействия с Российской Федерацией в оборонной сфере заметно возрос. Повысилось количество и качество двусторонних мероприятий в военной области, расширилось участие Ваших военнослужащих в международных учениях, Армейских международных играх и других видах деятельности, организуемых Российской Федерацией», - отметил Фомин.

Генерал-полковник подчеркнул, что работа военного атташе с одной стороны является весьма почетной, а с другой – подразумевает высокую степень ответственности и самоотдачи.

«На протяжении всего срока пребывания в России в этой должности, в непростых условиях, связанных с рядом ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции, вы демонстрировали свой профессионализм, разумный подход к делу и нацеленность на результат», - отметил Фомин, обращаясь к присутствующим военным дипломатам.

Ранее Александр Фомин в Москве провел встречу с центральноафриканской делегацией, возглавляемой председателем национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплисом Матье Саранджи. Саранджи поблагодарил за содействие, которое оказывает министерство обороны России в реформировании сектора безопасности республики.