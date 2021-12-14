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Фомин обсудил с делегацией ЦАР сотрудничество по линии оборонных ведомств

Иван Линдеманн
21:58 14.12.2021
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте.
Фомин обсудил с делегацией ЦАР сотрудничество по линии оборонных ведомств
© Фото: Минобороны России
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Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в Москве провел встречу с центральноафриканской делегацией, возглавляемой председателем национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплисом Матье Саранджи.

«В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте», - сказано в сообщении Минобороны.

Саранджи поблагодарил за содействие, которое оказывает министерство обороны России в реформировании сектора безопасности республики.

Отмечается, что встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила важность российско-центральноафриканского партнерства при обеспечении стабильности и безопасности в центральноафриканском регионе.

Ранее министерство обороны России поставило в Уганду продукцию военного назначения в рамках оказания военно-технической помощи.

Материал подготовили: Николай Баранов, Иван Линдеманн

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