Фомин обсудил с делегацией ЦАР сотрудничество по линии оборонных ведомств
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в Москве провел встречу с центральноафриканской делегацией, возглавляемой председателем национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплисом Матье Саранджи.
«В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте», - сказано в сообщении Минобороны.
Саранджи поблагодарил за содействие, которое оказывает министерство обороны России в реформировании сектора безопасности республики.
Отмечается, что встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила важность российско-центральноафриканского партнерства при обеспечении стабильности и безопасности в центральноафриканском регионе.
Ранее министерство обороны России поставило в Уганду продукцию военного назначения в рамках оказания военно-технической помощи.
Материал подготовили: Николай Баранов, Иван Линдеманн