Армия Фомин обсудил с делегацией ЦАР сотрудничество по линии оборонных ведомств Иван Линдеманн Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в Москве провел встречу с центральноафриканской делегацией, возглавляемой председателем национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплисом Матье Саранджи. «В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте», - сказано в сообщении Минобороны. Саранджи поблагодарил за содействие, которое оказывает министерство обороны России в реформировании сектора безопасности республики. Отмечается, что встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила важность российско-центральноафриканского партнерства при обеспечении стабильности и безопасности в центральноафриканском регионе. Ранее министерство обороны России поставило в Уганду продукцию военного назначения в рамках оказания военно-технической помощи. Материал подготовили: Николай Баранов, Иван Линдеманн В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика