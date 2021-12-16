«Ледяной панцирь»: в Москве и области ожидается сильная гололедица

В Москве ожидается серьезная гололедица. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, снежно-водяная каша, которая образовалась из-за оттепели, в пятницу превратится в гололедицу, толщина ее будет достигать 9 миллиметров. Тишковец отметил, что оттепель будет непродолжительной и продержится примерно до середины ночи.

«Накрапывающий дождь станет постепенно переходить в мокрый снег», - цитирует эксперта РИА Новости.

Внимание на погоду стоит обратить в первую очередь автомобилистам. Гололедица часто возникает на эстакадах, мостах и путепроводах. Также ее можно ожидать перед светофорами, пешеходными переходами, поворотами, в районе спусков и подъемов дороги. В этих местах из-за гололедицы резко повышается риск ДТП.

«В пятницу ледяным "панцирем" покроется большая часть Центральной России», - сказал эксперт.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе со «Звездой» прокомментировала данные о надвигающихся на Москву аномальных морозах. По ее словам, существует два критерия опасного погодного явления - когда среднесуточная температура ниже нормы на семь и более градусов, и когда такой показатель держится в течение пяти дней и более.