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Бородин и Колесников выиграли золото на ЧЕ по плаванию на короткой воде

Кира Тило
20:07 07.11.2021
Бородин победил на дистанции 400 метров комплексным плаванием, а Колесников на 100-метровке кролем.
Бородин и Колесников выиграли золото на ЧЕ по плаванию на короткой воде
© Фото: Максим Богодвид РИА Новости
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Российские спортсмены Илья Бородин и Климент Колесников завоевали золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Бородин занял первое место на дистанции 400 метров комплексным плаванием, его результат 3 минуты 58,83 секунды.

Колесников победил на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 45,58 секунды. Вторым стал итальянец Алессандро Миресси (45,84), третьим - российский спортсмен Владислав Гринев (46,06).

Ранее россиянка Кирпичникова завоевала золото на ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани. Она победила на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 3 минуты 59,18 секунд.

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