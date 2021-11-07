Бородин и Колесников выиграли золото на ЧЕ по плаванию на короткой воде

Российские спортсмены Илья Бородин и Климент Колесников завоевали золото на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Бородин занял первое место на дистанции 400 метров комплексным плаванием, его результат 3 минуты 58,83 секунды.

Колесников победил на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 45,58 секунды. Вторым стал итальянец Алессандро Миресси (45,84), третьим - российский спортсмен Владислав Гринев (46,06).

Ранее россиянка Кирпичникова завоевала золото на ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани. Она победила на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 3 минуты 59,18 секунд.